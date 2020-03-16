عام / تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في العراق
الاثنين 1441/7/21 هـ الموافق 2020/03/16 م واس
بغداد 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس
اعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد , مما يرفع عدد الإصابات المؤكدة في عموم العراق حتى اليوم إلى 133 إصابة .
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الإصابات توزعت بواقع 3 في بغداد وواحدة في محافظة الديوانية ,وحالتي إصابة في محافظة النجف،
كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة, مما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 10, يقابلها 32 حالة شفاء تام.
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22:38ت م
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