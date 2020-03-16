سكاكا 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسكثفت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الجوف جولاتها الميدانية على المحال التموينية والمستودعات للتأكد من توفر المواد التموينية الأساسية في جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.وتهدف الجولات للتأكد من استقرار أسعار السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، وتوفرها لدى تجار الجملة والمستودعات الرئيسية لضمان تغذية الأسواق ومنافذ البيع، حيث شملت جميع منافذ البيع بالتجزئة والجملة والمستودعات للمواد التموينية والأساسية، للتأكد كذلك من توافر المستلزمات الوقائية بالكميات الكافية في الأسواق التي تلبي حاجة المستهلكين وضمان استقرار أسعارها.// انتهى//22:41ت م0260