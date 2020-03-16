لندن 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم خلال أول سلسلة من الإحاطات اليومية بشأن فيروس كرونا المستجد عن عدة إجراءات جديدة لمحاربة إنتشار المرض.ودعا جونسون في مؤتمر صحفي المواطنين البريطانيين إلى عدم التجمهر بأعداد كبيرة لأن أجهزى الطوارئ لن تستطيع تقديم الخدمات المناسبة لحمايتهم في ظل الأوضاع الحالية، حاثأ على الإمتناع عن السفر والفعاليات الاجتماعية إلا للضرورة.كما وجه رئيس الوزراء من يحسون بأعراض المرض إلى عزل أنفسهم وعوائلهم لمدة أسبوعين، مبيناً إن ذروة انتشار المرض باتت على بعد أسابيع معدودة من الآن وعليه سيتم اتخاذ تدابير مهمة في الوقت المناسب.وأكد إن تقديرات الحكومة لم تتغير بعد بشأن استمرار الدراسة في المدارس والجامعات.وقال كبير المستشارين الطبيين في حكومة المملكة المتحدة، البروفيسور كريس ويتتي، خلال المؤتمر إن احتمال الوفاة جراء الإصابة بالفيروس لأي شخص "منخفض للغاية".// انتهى //22:41ت م0261