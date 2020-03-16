باريس 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن الاتحاد الأوروبي سيغلق "اعتباراً من غد الثلاثاء" حدوده الخارجية كاملةً لمدة 30 يوماً بهدف التصدي لوباء كورونا المستجد.وقال ماكرون في كلمة له اليوم : إن كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوماً.وأشار ماكرون في كلمته إلى عدد من الإجراءات المشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده، منها حظر التنقلات غير الضرورية في فرنسا بدءاً من ظهر الغد ولمدة 15 يوم للحد من انتشار الفايروس في بلاده، مشدداً بأن أي مخالفة لهذا القرار ستكون عرضة للعقاب.وأكد الرئيس ماكرون تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية، والمزمع إقامتها في 22 مارس، وطالب جميع الشركات بتسهيل العمل عن بعد لموظفيها للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //22:57ت م0262