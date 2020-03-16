الطوال 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسزار مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي اليوم ، فرع الهيئة بمحافظة الطوال التقى خلالها برئيس الهيئة يحيى حمدي والأعضاء .واطلع المالكي خلال الزيارة على سير العمل الميداني بالهيئة وكذلك تقارير مشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى والجهود المبذولة في المحافظة.وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان في ختام الزيارة أن هذه الجهود التي تبذلها الرئاسة العامة في تطوير العمل الميداني تأتي بمتابعة وحرص من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند الذي يولي الجهاز كل اهتمامه للرقي به، حاثاً منسوبي الهيئة على تكثيف الحضور الميداني والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.// انتهى//23:15ت م0266