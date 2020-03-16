عرعر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسنظم ‏فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلة بإدارتها التطوعية، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر والشؤون الصحية بالمنطقة، محاضرة عن فايروس كورونا المستجد ( covid-19)، وذلك لتثقيف الفرق الصحية التطوعية وتجهيزهم للوقاية ورفع مستوى الوعي لدى الأهالي .وأوضح مدير مركز التنمية بعرعر عايد مرضي العنزي أن فرع الوزارة بالتعاون مع الشؤون الصحية سيبدأ بحملة توعوية وتثقيفية عن كيفية الوقاية من الفيروس وطريقة تعقيم اليدين و طرق الوقاية من العدوى، ‏بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية عند مداخل المساجد وأقسام الطوارئ بالمستشفيات .// انتهى //23:16ت م0268