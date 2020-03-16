اجتماعي / الفرق التطوعية بالحدود الشمالية تنظم حملات توعوية عن فيروس كورونا
الاثنين 1441/7/21 هـ الموافق 2020/03/16 م واس
عرعر 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس
نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية، ممثلة بإدارتها التطوعية، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر والشؤون الصحية بالمنطقة، محاضرة عن فايروس كورونا المستجد ( covid-19)، وذلك لتثقيف الفرق الصحية التطوعية وتجهيزهم للوقاية ورفع مستوى الوعي لدى الأهالي .
وأوضح مدير مركز التنمية بعرعر عايد مرضي العنزي أن فرع الوزارة بالتعاون مع الشؤون الصحية سيبدأ بحملة توعوية وتثقيفية عن كيفية الوقاية من الفيروس وطريقة تعقيم اليدين و طرق الوقاية من العدوى، بالإضافة إلى توزيع منشورات توعوية عند مداخل المساجد وأقسام الطوارئ بالمستشفيات .
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23:16ت م
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