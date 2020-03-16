سكاكا 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسوجّه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان المراقبين الصحيين بالأمانة والبلديات التابعة بتشديد الرقابة على المطاعم والكافيهات ومحلات العصائر والتأكيد على استبدال الأواني المستخدمة بأواني بلاستيكية أو ورق مقوّى ذي الاستخدام الواحد .وأوضحت الأمانة أن التوجيه يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهه خطر فيروس كورونا ( covid-19) ، وحرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين، إلى جانب تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، كذلك رفع الكفاءة الصحية.وأشارت الأمانة إلى أن التوجيه شمل تكثيف الرقابة على المسالخ وأسواق النفع العام مع توجيه المعنيين باستخدام السبل الكفيلة بعمليات التعقيم ومداومة أعمال الإصحاح البيئي .// انتهى//23:45ت م0275