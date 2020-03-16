مكة المكرمة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واستمكنت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة من القبض على مقيم من الجنسية السودانية بعد اعتدائه على مقيم من نفس جنسيته في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة المقدسة.وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد / محمد الغامدي ، أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات بآلة حادة (سكين) وأن وضعه الصحي مستقر ، و جرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .// انتهى //23:48ت م0276