أبوظبي 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات - خلال اتصال هاتفي - مع الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتفعيلها في المجالات كافةوأفادت وكالة الأنباء الإماراتية إنه جرى كذلك بحث التطورات والمستجدات الخاصة بالتحدي الذي يمثله انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" على المستوى العالمي، والجهود المبذولة في التصدي له داخل الإمارات وإسبانيا، وفي العالم.// انتهى //00:27ت م0280