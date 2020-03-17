القاهرة 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واسعدّت لجنة حقوق الإنسان العربية الحقوق الثقافية عماد التنمية الإنسانية وآلية التغلب على الأزمات والمخاطر ومعالجتها، مشددة على دورها الأساسي في إنتاج المعرفة الحديثة التي جعلت من العالم قرية صغيرة مترابطة.وأوضحت لجنة حقوق الإنسان العربية في بيان لها اليوم الذي يصادف احتفائها بإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2020 تحت شعار "حق المشاركة في الحياة الثقافية" أن الحقوق الثقافية تتمثل في الحق في الإبداع بكل أشكاله وحرية نشره وتوزيعه دون قيد أو تمييز، والحق في الثقافة للجميع وضرورة اعتبارها مصلحة عامة، وحماية حقوق التأليف والملكية الأدبية والفنية، والحق في حرية التفكير والابتكار وحماية المبدعين والمفكرين، والحق في البحث العلمي والحرية الأكاديمية، وحرية الإعلام والنشر.وأفاد البيان بأن اليوم العربي لحقوق الإنسان يتزامن هذا العام مع أزمة صحية عالمية، فمع تفشي فيروس "كورونا" تواجه الإنسانية تهديدًا خطيرًا للحق في الحياة، مثمنة التدابير والجهود الكبيرة التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار هذا الفيروس ومكافحته من أجل حماية حق مواطنيها والمقيمين على أراضيها في الحياة والصحة.// انتهى //00:39ت م0281