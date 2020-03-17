عام / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الأردن إلى 29 حالة
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
عمّان 21 رجب 1441 هـ الموافق 16 مارس 2020 م واس
اعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 29 حالة مؤكدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور نذير عبيدات، إن المصابين هم 22 أردني و 6 سياح فرنسيين وعراقية مقيمة في الأردن، موكدا أن جميع المصابين الأردنيين بالفيروس هم من المخالطين لمصابين آخرين أو من القادمين من خارج البلاد.
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