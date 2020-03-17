حائل 21 رجب 1441هـ الموافق 16 مارس 2020م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن شكره لرجل الأعمال سعود بن عبدالرحمن العجلان على مبادرته في إعفاء المستأجرين من قيمة الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة إغلاق المحلات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الجهات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة المواطنين .وأكد سمو أمير منطقة حائل في خطاب شكر وجهه لرجل الأعمال العجلان ، أهمية دور رجال الأعمال في مثل هذه المبادرات الوطنية التي تسهم في التكاتف وتبرز فيها وقفات أبناء هذا الوطن، متطلعاً لوقوف الجميع مع الوطن في هذا الوقت، مشيداً سموه بمبادرة "العجلان" تجاه المستأجرين بإعفائهم من الإيجار الشهري لمحلاتهم خلال فترة الإغلاق الاحترازي للمحلات التجارية والأنشطة إسهاما منه لتخفيف الضرر عليهم واستشعاراً للمسؤولية الاجتماعية والوطنية.// انتهى //01:19ت م0285