سول 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم إن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد يرتفع بذلك إلى 8320 حالة.كما ارتفعت أعداد الوفيات الى 82، بزيادة 6 وفيات عن الرقم المسجل في اليوم السابق.وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 264 حالة إلى 1401 حالة لينخفض عدد المصابين الذين يتلقون علاجات طبية تحت الحجر الصحي من 7024 شخصا إلى 6838 شخصا.// انتهى //07:29ت م0004