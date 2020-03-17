طرابلس 22 رجب 1441 هـ الموافق17 مارس 2020 م واستناولت الصحف الليبية الصادرة اليوم،تأكيد حكومة الوفاق، خلو ليبيا من فيروس «كورونا المستجد» وعدم تسجيل إي إصابات بالفيروس حتى الآن، منوهة إلى استمرار العمل بمنفذي وزان ورأس جدير الحدوديين مع تونس للسماح بعودة المواطنين الليبيين العالقين على الحدود،منوه أنها طلبت الاستعانة بالخبراء الصينين في كيفية التعامل مع الجائحة.وأشارت إلى الأجراءات التى تقوم بها الحكومة من أجل عدم تسلل فبروس كورونا إلى البلاد ، منوهة إلى حالة الهلع والفزع التى ينتاب المواطنين وقيامهم بتخزين المواد الغذائية من الأسواق تحسبا لأى طارئ خلال الفترة القادمة ، محذرة من تكدس الافراد فى الأسواق العامة من أجل الخفاظ على عدم العدوى، مبينة غلق المطارات والمنافذ البرية مع العالم .وواصلت الصحف إهتمامها بالأوضاع العسكرية، مشيرة مواصلة خرق الهدنة بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى محاور الرملة وصلاح الدين وعين زارة ،ومنوهة إعلان الجيش الوطنى موافقه التوقع على هدنة وقف إطلاق النار بشرط إنسحاب كافة المرتزقة السوريين والجنود الأتراك من البلاد .ونقلت دعوة ووزير الداخلية ، فتحي باشاآغا، وزارتي مواصلات وخارجية الوفاق إلى تسهيل عودة الليبيين العالقين خارج البلاد،ومطالبا على وجه السرعة، باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بتسهيل عودة العالقين بالمطارات وإنهاء معاناتهم بعد قرار المجلس الرئاسي إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية،وتطرقت إلى إعلان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إجراء تقييم للبيئة الأمنية لإجراء انتخابات محلية في اثنا عشر بلدية، مبينة أن اللجان قامت بتحديد التهديدات المحتملة التي قد تحول دون اجراء الانتخابات المحلية المقبلة وتعيين التدابير اللازمة لمنع الصراعات لتأمينها.// انتهى //07:35ت م0005