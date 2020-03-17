الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني.أمير الرياض يوجه بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع كورونا.جازان: متابعة وتفعيل كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار «كورونا».أمير الشرقية ونائبه يطلعان على خطط احتواء «كورونا».سلطان بن سلمان يشيد بمبادرة البنك الأهلي لرعاية خمسة آلاف طفل وطفلة سنويًا.إغلاق كل المجمعات التجارية والمولات في القصيم.فيصل بن سلمان يؤكد أهمية تعزيز الدور الإلكتروني بشكل أكبر.أمير الشمالية يرأس اجتماع مركز إدارة الأزمات والمخاطر في المنطقة.وزير الصحة لـ «الرياض»: إجازة القطاع الخاص تحت الدراسة.. وتعافي 6 حالات.«لا أحد فوق القانون».. لحظات فارقة وأيام استثنائية نحو المستقبل.تحول جذري في برامج مكافحة المخدرات.«mRNA» يضيء بارقة أمل ضد كورونا.إيران: أربعة ملايين مصاب محتمل بكورونا.الجزائر: النكبة البيولوجية تستنفر علماء الدين.تفكيك عبوات حوثية ناسفة بالحديدة.خطة أردوغانية لتحويل إدلب غزة جديدة.قتلى في انفجار بماليزيا.// يتبع //07:58ت م0006