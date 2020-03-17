وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( وعي المجتمع) : تواصل المملكة استكمال إجراءاتها الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الوباء جائحة عالمية، مما يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي لتحقيق أفضل النتائج في مواجهته.وأضافت أن التعاملات الإلكترونية ومنصات الخدمات الإلكترونية ووسائل التواصل وفرت بديلاً مناسباً لتعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية مع استثناء بعض القطاعات والموظفين وفي أضيق نطاق، حيث تمكن هذه الآليات الجهات الحكومية من استمرار العمل خلال هذه الفترة المؤقتة والحرجة.وبينت أن الإجراءات الجديدة التي شملت الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والتجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، وبعض الأنشطة بالإضافة إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية لتقليل أعداد حضور منسوبيها لمقار العمل وتطبيق الحجز المنزلي وغير ذلك تهدف في مجملها إلى منع انتشار الوباء بما يتسق مع قواعد الشريعة الإسلامية في حفظ الأرواح وتحقيق المصلحة العامة وأيضاً الالتزام بالاحتياطات والشروط الوقائية العالمية وتنسيق الجهود مع المجتمع الدولي لمحاربة الفيروس.وختمت :لقد بذلت حكومة المملكة غاية الجهد بتهيئة المستشفيات ومراكز العزل ورفع جاهزيتها والتنسيق الكامل مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتصدي للفيروس.وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستباقية ومتابعة المستجدات وتكثيف التوعية لرفع وعي المجتمع وإطلاعه على كيفية التصرف في حالات الاشتباه واتباع الإرشادات الصحية مما يتطلب من الجميع تعزيز هذه الجهود والالتزام الصارم بما يصدر من قرارات وتوجيهات لتجاوز كافة الآثار المترتبة على هذا الوباء.// انتهى //07:58ت م0009