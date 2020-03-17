سكاكا 20 رجب 1441 هـ الموافق 15 مارس 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بإنجاز المعاملات إلكترونيًا من خلال تفعيل النظام الإلكتروني عن بعد لجميع موظفي الإمارة وفق ضوابط الأمن السيبراني ، والذي من خلاله يمكن للموظفين إنجاز المعاملات من المنزل دون الحاجة إلى الورق أو الطباعة ويوفر بيئة للتواصل الفعال والمستمر.وتأتي توجيهات سموه بناء على ما اتخذته حكومة المملكة من تدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ونظراً لصدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.// انتهى //08:55ت م0011