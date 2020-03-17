الخرطوم 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إعلان السودان أمس، حالة الطوارئ الصحية وأغلق حدوده الدولية الجوية والبرية والبحرية، وأوقف حركة الطيران مع جميع الدول إلى أجل غيرمسمى، خشية تفشي فيروس كورونا.وأشارت الصحف إلى استهداف مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن، أمس، تحركات وتعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء شرق البلاد.وعرجت على هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ثلاثة منازل في قرية كفر قاسم، بحجة البناء دون تراخيص.وأخبرت صحف الثلاثاء عن مقتل ستة إرهابيين في اشتباك مع قوات الشرطة في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس.ولفتت الانتباه إلى فشل اللجنة السباعية المكلفة باختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية في اقناع الكتل السياسية بمرشحها نعيم السهيل في الساعات الأخيرة من المهلة الدستورية الممنوحة لاختيار المكلف بتشكيلها.وأبرزت صحف السودان تعهد قادة دول مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، أمس ، باستخدام جميع الأدوات المتوافرة لديهم لحماية الاقتصاد ومساعدة العاملين المتضررين من وباء فيروس كورونا.// انتهى //09:21ت م0012