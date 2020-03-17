الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأصدرت وزارة الصحة دليلاً توعوياً بعدة لغات، تستهدف به المواطنين والمقيمين، لرفع الوعي بالاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا والمخاطر المترتبة عن عدم إتباع النصائح والإرشادات التوعوية، تضمن عدة لغات، الفلبينية، إلاوردو، الانجليزية، الفرنسية ، الروسية، البرتغالية، إلى جانب اللغة العربية.يأتي ذلك ضمن رسائل "وزارة الصحة" التوعوية المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".كما تضمن الدليل تعريفاً بالفيروس الجديد، وطرق انتقاله، وأعراض الإصابة، وكيفية الوقاية من عدوى كورونا "كوفيد 19"، والطريقة الصحيحة لغسل اليدين وأهمية تعقيمها، والسلوكيات الخاطئة، إلى جانب النصائح عند ظهور الأعراض التنفسية، والوقت الصحيح لارتداء الكمامة وطريقة ارتدائها الصحيحة، إلى جانب إجراءات العزل الصحي في المنزل، ومتى يتم العزل الصحي، ووصايا السفر وقت كورونا الجديد "كوفيد 19"، كما تضمن الدليل مجموعة من الأسئلة الشائعة عن فيروس كورونا الجديد والإجابة عليها.ويمكن الوصول المباشر للدليل التوعوي من خلال الروابط التالية بعدد من اللغات، وتشمل اللغات التالية:العربية:https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Arb.pdfالإنجليزية:https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Eng.pdf‏الفرنسية:https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Fre.pdf‏الروسية:https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Rus.pdf‏البرتغالية:https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Port.pdf‏الاردو:https://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Urdu.pdf‏الفلبينيةhttps://www.moh.gov.sa/awarenessplateform/VariousTopics/Documents/PreventCOVID19-Tag.pdf// انتهى //10:59ت م0023