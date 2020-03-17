بيروت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الأوساط السياسية والشعبية لنتائج الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لوقف انتشار وباء كورونا المستجد في ظل ضعف الامكانات المتوافرة لدى الأجهزة المعنية لمواجهة هذا الخطر.وتحدثت عن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح له أمس أنه جرى الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود بين دول مجموعة شينغن ، مشيرًا إلى أن بلاده تواجه حربًا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا.ولفتت الانتباه إلى تأكيد قادة مجموعة السبع في بيان مشترك أمس العزم على القيام بكل ما هو ممكن لاستعادة النمو العالمي الذي يهتز بسبب وباء كورونا المستجد.وتحدثت الصحف عن دعوة منظمة الصحة العالمية أمس دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .// انتهى //10:59ت م0024