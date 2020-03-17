عدن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسغادر ميناء عدن اليوم 88 لاجئاً صومالياً، ضمن برنامج الإعادة الطوعية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .ويشمل البرنامج نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر الأحمر ؛ ليتم نقل اللاجئين لاحقا كلا حسب مسكنه إلى عموم المقاطعات الصومالية .يذكر أن المركز قد عمل على إعادة ما يزيد عن ألفي لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018م.// انتهى //11:10ت م0028