عام / عودة 88 لاجئاً صومالياً من عدن لبلادهم بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
عدن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
غادر ميناء عدن اليوم 88 لاجئاً صومالياً، ضمن برنامج الإعادة الطوعية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية .
ويشمل البرنامج نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر الأحمر ؛ ليتم نقل اللاجئين لاحقا كلا حسب مسكنه إلى عموم المقاطعات الصومالية .
يذكر أن المركز قد عمل على إعادة ما يزيد عن ألفي لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام 2018م.
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11:10ت م
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