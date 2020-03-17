طوكيو 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسسجلت أسهم اليابان تعافيًا بسيطًا اليوم الثلاثاء متجاهلة الخسائر التاريخية في وول ستريت الليلة الماضية، إذ لقيت دعمًا واسع النطاق من مشتريات يُعتقد أنها لبنك اليابان المركزي وصناديق تقاعد عامة.فقد أغلق المؤشر نيكي مرتفعًا 0.1 بالمئة إلى 17011.53 نقطة وسط تعاملات متقلبة بعدما لامس أقل مستوى منذ نوفمبر 2016 في وقت سابق من الجلسة.وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 2.6 بالمئة إلى 1268.46 نقطة، وكان قد هوى في وقت سابق لأقل مستوى منذ يونيو 2016 عند 1199.25 نقطة.// انتهى //11:13ت م0029