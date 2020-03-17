الكويت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، سبعة إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 حالة .وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، أن جميع الحالات السبع الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعهم مواطنون كويتيون ، مشيرًا إلى أن هنالك أربعة حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة.// انتهى //11:16ت م0030