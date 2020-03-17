عام / الصحة الكويتية تسجل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
الكويت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، سبعة إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 130 حالة .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند ، أن جميع الحالات السبع الجديدة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعهم مواطنون كويتيون ، مشيرًا إلى أن هنالك أربعة حالات في العناية المركزة منها ثلاث حالات حرجة وواحدة مستقرة في حين بلغ عدد الذين خرجوا من المحاجر الصحية 564 حالة.
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11:16ت م
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