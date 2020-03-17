الأحساء 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء أسماء الطلاب و الطالبات المتأهلين بعد فوزهم في التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي في دورتها الخامسة على مستوى مدارس المحافظة والبالغ عددهم 5 طلاب و 5 طالبات .وهنأت إدارة تعليم الأحساء الفائزين والفائزات وأسرهم، متمنية لهم التوفيق و السداد في المرحلة القادمة لتمثيل الوطن .ويهدف مشروع تحدى القراءة العربي إلى غرس حب القراءة في نفوس الأبناء وإحداث نهضة نوعية في مجال القراءة عبر الوصول لمشروع تحدي القراءة العربي إلى جميع الطلبة في المدارس من مختلف المراحل الدراسية، عبر مراحل المشروع بدءاً من المشاركة والتسجيل ثم التدريب، لتختتم مرحلة التصفيات في المدارس التي تم من خلالها ترشيح 5 طلاب و 5 طالبات على المستوى المحلي لترشيحهم ليمثلوا إدارة تعليم الأحساء في تحدي القراءة على مستوى المملكة، وصولاً لترشيح من سيمثل الوطن في التحدي لمرحلته الأخيرة التي تقام في مدينة دبي في شهر مايو من كل عام .يذكر أن تحدي القراءة يٌعد أكبر مشروع عربي في مجال القراءة أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال خمس مراحل من كل عام دراسي، وصولاً للتصفيات النهائية .// انتهى //11:20ت م0031