جدة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلن الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز ، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف ، عن إنشاء مكتبة أوقاف متخصصة بمكتبة الملك فهد العامة بجدة تحتوي على أحدث الكتب والأبحاث والدوريات المتعلقة بالأوقاف ، وذلك من خلال مسابقة لـ "أفضل تصميم داخلي لمكتبة الأوقاف" .واشترط الوقف على أن يبرز التصميم خصوصية المكتبة بالطابع الاسلامي ، وأن يشمل التصميم توفر مساحة للقراءة بجلسات مريحة بتوفير عدد 4 طاولات بكراسي ، ويشمل التصميم وجود جهازين "اوباك" معلق على الحائط ، وأن يشمل التصميم وجود أرفف للكتب والدوريات الورقية ، ووجود أجهزة حاسب آلي للبحث والقراءة ، وكذا وجود ركن خاص للاستقبال والاستفسارات ، وأن يُقدم التصميم بشكل ملون وواضح .ومن بين الشروط أن تكون المساحة الخاصة بالمكتبة الوقفية (17.75متراً طولياً - 10.7متر للعرض) والارتفاع الفاصل الزجاجي "السكوريت" بين المكتبة الوقفية والمكتبة العامة هو 2.40 متر ، إلى جانب إنشاء مقترح لتصميم مكتبة داخلي يحتوي على الدواليب وطاولات القراءة ، والاستقبال والجلوس من الاكسسوارات والمستلزمات وفق الخبرة في هذا المجال ، في حين رصد الوقف جوائز للمركز الأول 10 آلاف ريال ، والثاني 5 آلاف ريال ، والثالث 2500 ريال ، في موعدٍ لاستقبال التصاميم يوم الخميس 26 مارس 2020م ، عن طريق الرابط https://courses.waqf.org.sa/kfpl/Default.aspx.// انتهى //11:26ت م0032