عام / مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
حائل 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها .
ووفقاً لتقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة فمن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار اليوم وغداً مع وجود فرص ممطرة بإذن الله على مدينة حائل ومعظم محافظاتها .
ودعا الدفاع المدني إلى إتباع سبل السلامة وتوخي الحيطة عند متغيرات الأجواء حفظ الله الجميع من كل سوء.
// انتهى //
11:33ت م
0034