حائل 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها .ووفقاً لتقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة فمن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار اليوم وغداً مع وجود فرص ممطرة بإذن الله على مدينة حائل ومعظم محافظاتها .ودعا الدفاع المدني إلى إتباع سبل السلامة وتوخي الحيطة عند متغيرات الأجواء حفظ الله الجميع من كل سوء.// انتهى //11:33ت م0034