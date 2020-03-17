بريدة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصٌ يعاني من اعتلالاتٍ نفسية، فقد باشرت دوريات الأمن بمحافظة البدائع أمس الاثنين بلاغاً بهذا الشأن، وتبين أنه مواطن - في العقد الرابع من العمر - وجرى نقله للجهة المختصة وتلقيه العناية الطبية اللازمة.// للصحف // // انتهى //12:50ت م0055