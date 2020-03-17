عام / رئيس الوزراء اللبناني يبحث مع مسؤول أممي سبل دعم لبنان لموجهة فيروس كورونا
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
بيروت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
التقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، في بيروت اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني.
وجرى خلال اللقاء عرض لعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان والتنسيق القائم مع مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية والتقديمات التي يمكن أن توفرها الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا.
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12:58ت م
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