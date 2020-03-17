بيروت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، في بيروت اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني.وجرى خلال اللقاء عرض لعمل منظمات الأمم المتحدة في لبنان والتنسيق القائم مع مختلف مؤسسات الدولة اللبنانية والتقديمات التي يمكن أن توفرها الأمم المتحدة لمساعدة لبنان في مواجهة فيروس كورونا.// انتهى //12:58ت م0058