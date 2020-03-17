عمّان 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلن الجيش الأردني اليوم، أن قواته المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن الأردنية، في إجراء يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشد الجيش في بيان له المواطنين الأردنيين اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء البلاد ، مضيفاً أنه أنه سيتم إيقاف كافة المراجعات المرضية للمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في كافة أرجاء الأردن باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد.// انتهى //13:00ت م0059