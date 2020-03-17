رام الله 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت الحكومة الفلسطينية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لفلسطينيين قادمين من الخارج ليرتفع العدد إلى 41 حالة مصابة.وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم ، "تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، ولطالب من رام الله، قادم من الخارج ويخضع للحجر الصحي في رام الله، ما يرفع عدد حالات الإصابات في فلسطين إلى 41".// انتهى //13:05ت م0061