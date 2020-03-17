مسقط 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واستماثل ثلاثة مرضى من المصابين بمرض فيروس كورونا المستجد في سلطنة عُمان للشفاء، ليصبح بذلك العدد الكلي للحالات التي شفيت 12 حالة.وكانت وزارة الصحة العمانية قد أعلنت أمس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمواطنين عُمانيين مرتبطين بالسفر إلى الخارج، مضيفةً أن حالتيهما مستقرة ويخضعان للعزل المنزلي.وأوضحت في بيانها أنه بذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في عُمان 24 حالةً، 22 حالةً منها مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وأنه جار التقصي الوبائي عن حالتين.// انتهى //13:11ت م0064