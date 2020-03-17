الكويت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر18 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4475 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 % .وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر213 مليون سهم تمت عبر 13503 صفقات بقيمة نقدية بلغت 7ر49 مليون دينار كويتي .وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 37ر36 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4023 نقطة بنسبة تراجع بلغت 90ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر86 مليون سهم تمت عبر 2731 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر3 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الاول 2ر46 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4707 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 99ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر126 مليون سهم تمت عبر 10772 صفقة بقيمة نقدية بلغت 13ر46 مليون دينار كويتي .// انتهى //13:18ت م0066