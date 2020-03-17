اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 7ر18 نقطة
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
الكويت 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم ، على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر18 نقطة ليبلغ مستوى 18ر4475 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 % .
وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر213 مليون سهم تمت عبر 13503 صفقات بقيمة نقدية بلغت 7ر49 مليون دينار كويتي .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 37ر36 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4023 نقطة بنسبة تراجع بلغت 90ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر86 مليون سهم تمت عبر 2731 صفقة بقيمة نقدية بلغت 6ر3 مليون دينار كويتي .
وارتفع مؤشر السوق الاول 2ر46 نقطة ليبلغ مستوى 3ر4707 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 99ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر126 مليون سهم تمت عبر 10772 صفقة بقيمة نقدية بلغت 13ر46 مليون دينار كويتي .
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13:18ت م
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