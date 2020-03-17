نجران 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران طلاب وطالبات المنطقة للاستفادة من خيارات المدرسة الافتراضية التي سعت وزارة التعليم لتوفيرها والمتمثلة في "قناة عين ، ورابط القناة على اليوتيوب ، وبوابة عين الإثرائية ، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة " ، مشيرة إلى الخيارات المتاحة للطالب والطالبة لاختيار الوقت المناسب لهم وفقاً للتقنية المتوفرة لديهم .وأكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أن هذا يأتي من حرص وزارة التعليم لمواصلة الرحلة التعليمية وبتقنيات عالية وخيارات متعددة تناسب ظروف وبيئة الطلاب والطالبات .ودعا العتيبي الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والجهات المعنية في الإدارة لمتابعة الحسابات الرسمية لوزارة التعليم وتعليم نجران لمعرفة ما يستجد والاطلاع على الجداول والخطة الدراسية لمختلف المراحل الدراسية في التعليم العام "ابتدائي، متوسط، الثانوي بنظاميه وكافة مساراته" .وأشار إلى جهود وزارة التعليم بالعمل على الإطلاق التجريبي لمنظومة التعليم الموحدة، وذلك على عدة مراحل تدريجية، يتم من خلالها إرسال إرشادات الدخول على المنظومة للمستفيدين حسب الخطة الزمنية التي بدأت من يوم الأحد لقادة المدارس، والاثنين والثلاثاء لمعلمي ومعلمات وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، ويومي الأربعاء والخميس لمعلمي ومعلمات وطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة.والجدير بالذكر أن قناة "عين التلفزيونية " تعمل على بث الدروس لجميع المراحل الدراسية على قمر عربسات من الساعة 8 صباحاً حتى 12.30 ظهراً، ويعاد طوال اليوم بصفة مستمرة، بالإضافة إلى رابط القناة على يوتيوب على مدار الساعة.فيما توفر بوابة عين الاثرائية خدمة حضور الدروس بشكل افتراضي مع المعلمين، وتوفير الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي، وتقدم "بوابة المستقبل" للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية كخيار آخر متاح في أي وقت .// انتهى //13:24ت م0068