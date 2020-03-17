تونس 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسلازال انتشار تفشي فيروس كورونا في تونس بشأن مصابيه ، يلقي بضلاله على اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم التي رصدت مخاوف الشارع التونسي من استمرار تفشي الفيروس وسط إجراءات وقائية فرضتها الأطراف السياسية في البلاد و رأت الصحف أنها قد تكون غير كافية للحد من انتشاء هذا الوباء العالمي.وأخبرت عن إصابة ستة أشخاص إثر انفجار ببلدة طوزخورماتو ذات الأكثرية التركمانية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق ، مشيرةً إلى وجود معلومات ترجح وقوف مسلحي تنظيم داعش الإرهابي خلف هذا التفجير.ورصدت ما تناقلته وسائل إعلام عالمية بشأن خبر الشروع في أول تجربة على البشر لإنتاج لقاح يهدف إلى الحماية من الفيروس في مدينة سياتل الأمريكية.وكتبت صحف تونس عن مصادقة المحكمة الدستورية الروسية على مجموعة من التعديلات الدستورية التي ستتيح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين الترشح لولايتين جديدتين ، مؤكدةً أن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها تتطابقان مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.// انتهى //13:27ت م0069