لندن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسلا تزال أزمة انتشار فيروس كرونا المستجد تسيطر على تغطيات الصحف البريطانية في نسخها الورقية والإلكترونية حيث نقلت اليوم الخطوات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء بوريس جونسون في سبيل محاربة الجائحة.وأشارت الصحف إلى أن دعوة رئيس الوزراء إلى مقاطعة الفعاليات الإجتماعية الغير ضرورية والامتناع عن الذهاب إلى المطاعم وأماكن الترفيه العامة تعتبر خطوات غير مسبوقة في زمن السِلم.وعرجت في ذات الشأن على تصريح عمدة لندن صديق خان بإحتمال تغيير سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمرافق التعليمية وإصدار قرار إغلاق المدارس في القريب العاجل هذا إلى جانب توقع إعلان إجراءات مالية جديدة لتخفيف آثار الأزمة.وأشارت صحف اليوم إلى أن الدول الأفريقية اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة المرض على الرغم من قلة إنتشاره هناك مقارنة مع أوروبا وآسيا، محذرة من أن البنية الصحية لدول القارة لا تحتمل إنتشار الفيروس.// انتهى //13:45ت م0078