الجزائر 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد — كوفيد 19 إلى خمس حالات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.وقالت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إن الوفاة الخامسة سجلت بولاية (البليدة) جنوب العاصمة الجزائر ،مشيرة إلى أنها تعود لرجل ( 51 عاما ) مصاب بمرض مزمن كان يتواجد في الحجر الصحي بمستشفى (بوفاريك) للأمراض المعدية.وكانت الجزائر أعلنت أنها سجلت 60 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد — كوفيد 19) حتى الآن.// انتهى //13:54ت م0079