أبها 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسقامت الفرق الرقابية لبلدية محافظة أحد رفيدة خلال الأيام الماضية، بإجراء أكثر من 500 جولة ميدانية على المحلات التجارية والمرافق العامة، أسفرت عن إغلاق 145 محلاً تجارياً ومرفقاً عاماً وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدCOVID-19 .وأوضح رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي أنه تم إلزام 35 مطعماً بعدم تقديم المأكولات والمشروبات داخل المطعم، وإغلاق 45 صالون حلاقة رجالية، و25 مشغل تزيين نسائي، إلى جانب إغلاق خمس مقاهي لتقديم الشيشة، وإغلاق 12 حديقة في المحافظة، إضافة إلى إيقاف 22 استراحة وقاعة أفراح، وذلك بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفايروس وانحساره بمشيئة الله.الجدير بالذكر بأن البلدية عقدت أمس اجتماعًا بحضور جميع العاملين في الميدان لتنظيم العمل خلال تعليق العمل في القطاع الحكومي، ووضع خطة عمل للفترة الحالية، وتوفير الخدمات الإلكترونية، والعمل عن بعد، وتكثيف الجولات الميدانية والرقابية تحقيقاً لأهداف إنحسار المرض.// انتهى //14:46ت م0082