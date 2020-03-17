حائل 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل, أمانة المنطقة بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا, مؤكداً أهمية أعمال التوعية وخاصة في الأماكن التي يتم التجمع فيها كإستراحات الشباب وإسكان العمالة وغيرها من المرافق التي يتم التجمع فيها بشكل ملحوظ.من جهتها نفذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها ممثلة بفريق الإشراف والمتابعة برامج توعوية متكاملة بمشاركة الجهات الأمنية والخدمية، بهدف تعزيز دور المجتمع ورفع مستوى الوعي البيئي والاستخدامات الآمنة والحد من انتشار الأوبئة وخاصة وباء كورونا.كما قامت الأمانة بتقديم كافة الخدمات للمتعاملين مع هذه الأزمة وفق ما يرد من تعليمات فيما تتلقى الأمانة وكافة فروعها طلبات الخدمات بوسائلها الالكترونية المتعددة على مدار الساعة حاثة المواطنين والمقيمين على التعاون التام في سبيل تحقيق الوقاية للجميع.// انتهى //14:49ت م0083