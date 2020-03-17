الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسزار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، المدينة الصناعية الثانية بالرياض، حيث كان في استقباله معالي النائب المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل ومدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم ومسؤولي المدينة.وخلال جولته، تفقد الأستاذ الخريف مصنع الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية "عناية"، الذي تبلغ مساحته 12,600 م²، ومن أهم منتجاته: مستلزمات العزل الطبية، أقنعة الوجه وألبسة الجراحة، كما تفقد مصنع الشركة الوطنية للمنتجات الطبية المحدودة، الذي تبلغ مساحته الكلية 20 ألف م²، ومن أهم منتجاته: كواشف ومستلزمات طبية، وزار مصنع شركة ميس السعودية للمنتجات الطبية المحدودة الذي ينتج المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأنابيب المخبرية والكواشف الطبية، والواقع على مساحة 20 ألف م²، وجميعها استثمارات سعودية.واستمع معاليه إلى شرح مُفصّل حول استعدادات تلك المصانع الطبية، حيث تعمل وفق طاقتها الإنتاجية القصوى على مدار (24 ساعة 7 أيام بالأسبوع)، من أجل زيادة حجم المعروض من منتجاتها في السوق المحلي ، وما يتصل بها من إجراءات احترازية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19". كما شملت زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، مصنع مخابز هرفي، ومصنع الشريف للكرتون.وأعرب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن سعادته بما شاهده من استعدادات وإمكانات تبعث على الفخر، مؤكداً في الوقت نفسه العمل على تقديم كل الدعم لتلك المصانع لتلبية الطلب، داعياً الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه.وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.// انتهى //14:50ت م0084