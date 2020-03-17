جدة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسرصدت بلدية بريمان التابعة لأمانة محافظة جدة 196 من المواقع للتأكد من تطبيقها لقرار الإغلاق، في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وأفاد رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني ، أنه جرى إغلاق أحد المراكز الكبيرة في النطاق ، وأخذ التعهدات اللازمة فيما تابعت الفرق الميدانية 90 مطعماً للتأكد من تطبيق منع تقديم الغذاء داخل المطعم والتقيد بما ورد بالتعميم، وزيارة 196 موقعاً أغلق منها 116، وإشعار ستة مواقع خالفت تطبيق القرار.// انتهى //14:57ت م0087