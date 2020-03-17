عام / بلدية بريمان تُغلق 116 مواقعاً مخالفاً لقرار الاحترازات من فيروس كورونا
الثلاثاء 1441/7/22 هـ الموافق 2020/03/17 م واس
جدة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واس
رصدت بلدية بريمان التابعة لأمانة محافظة جدة 196 من المواقع للتأكد من تطبيقها لقرار الإغلاق، في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأفاد رئيس البلدية المهندس أحمد الزهراني ، أنه جرى إغلاق أحد المراكز الكبيرة في النطاق ، وأخذ التعهدات اللازمة فيما تابعت الفرق الميدانية 90 مطعماً للتأكد من تطبيق منع تقديم الغذاء داخل المطعم والتقيد بما ورد بالتعميم، وزيارة 196 موقعاً أغلق منها 116، وإشعار ستة مواقع خالفت تطبيق القرار.
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