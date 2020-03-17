حفر الباطن 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسقلصت صحة حفر الباطن ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من انتشار فيروس الكورنا مواعيد الزيارات في جميع المستشفيات التابعة لها, حيث اقتصرت الزيارات على الأقارب من الدرجة الأول وذلك لسلامة المرضى "المنومين" والزوار .كما تقدم الهيئة الطبية بصحة حفر الباطن جميع الخدمات للمستفيدين عبر برنامج الهيئة الطبية الإلكتروني "عنايتي" ، الذي يساعد على تقديم الخدمات وإصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونيًا, بالإضافة لطلبات صرف النفقات، ويقوم النظام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين لكل إجراء جرى من خلال النظام لسهولة متابعة الطلب واختصاراً للوقت وتحقيقاً لإنجاز المعاملات في وقت وجيز دون الحاجة لحضورهم.// انتهى //15:00ت م0088