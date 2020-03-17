كوالالمبور 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت ماليزيا اليوم تسجيل أول حالة وفاة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وأوضحت السلطات المحلية في ساراواك، بالجزء الماليزي من جزيرة بورنيو، أن رجلاً 60 عاما توفي بمستشفى في كوتشينج، عاصمة الإقليم.وذكرت لجنة مكافحة الكوارث التابعة لساراواك، أنه قد تم وضع نحو 193 من المخالطين المقاربين للمتوفى قيد الحجر الصحي المنزلي، وذلك على الرغم من أن المصدر الذي أصاب الرجل غير معروف.// انتهى //15:56ت م0105