محايل 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل اليوم, تعديات على مساحة 257253 متراً مربعاً من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع على طريق أبها "قرية الرقشات" التابع للمحافظة.وأوضح محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //16:14ت م0108