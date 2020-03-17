الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسثمن معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بالحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التوجيه والمتابعة المباشرة باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية سريعة وتنفيذية .وأكد معاليه في تصريج صحفي , منهج الدولة المبارك في حفظ سلامة المواطن أولاً والعمل على مهام المواجهة والمكافحة والتنسيق العام.وقال : إن الله جل في علاه منّ على هذه البلاد بقيادة همُّها وحرصها على المواطن أينما كان وتبذل الغالي والنفيس على راحته بكل السبل وهذا يجعل المواطن السعودي يرفع رأسه في كل محفل وموقع ويفاخر بقيادته عن الدول الأخرى بالرعاية والدعم المادي والمعنوي من خلال قرارات احترازية جادة وهامة لإدارة هذه الحالة وتقليل أثرها .ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين نعمة الصحة والعافية وأن يمد سمو ولي العهد بالعون وبالتوفيق الذي يعمل على مدار الساعة ومتابعة المسؤولين في كافة القطاعات بشكل دقيق وحازم دون تهاون أو إغفال لأي أمر يهم المواطن وفي نفس الوقت التواصل مع الجهات الدولية والقادة السياسيين لتضافر الجهود للقضاء على هذا الوباء .// انتهى //16:27ت م0109