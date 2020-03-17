ينبع 22 رجب 1441هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسحددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة ينبع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة مؤقتاً, إضافة إلى الجوامع المعتادة بدءاً من يوم الجمعة 1441/7/25هـ حتى إشعار آخر, وجاء ذلك بناء على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومتابعة من المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة باتخاذ الجهود الاحترازية كافة لمنع انتشار ( فيروس كورونا) للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وستكون المساجد كالتالي ينبع البحر مسجد زياد بن عمرو الجهني / مسجد شجاع بن وهيب الأسدي / مسجد مخطط العجاجي رقم ( 1 ) / مسجد صفوان بن المعطل السلمي / مسجد فاطمة الزهراء / مسجد بنيان الصيدلاني بينبع النخل / مسجد صفوان بن أميه بينبع النخل / مسجد الامام مسلم بينبع الصناعية / مسجد حسان بن ثابت بينبع الصناعية / مسجد الامام البخاري بينبع الصناعية / مسجد محمد بن ناصر الألباني بينبع الصناعية, حيث يهدف ذلك إلى تخفيف الزحام عن الجوامع بين المصلين// انتهى //16:53ت م0111