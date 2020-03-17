المدينة المنورة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسسجلت عمادة "التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد" بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 12000 مشاركاً ، بنسبة 83 % من المستهدف، وذلك في نهاية الأسبوع الأول من تدشين من خطة "التعلم عن بعد" برعاية مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي.وأوضح عميد عمادة "التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور رجاء المعيلي أن نجاح تطبيق خطة العمادة يأتي لضمان استمرارية العملية التعليمية من خلال الوسائط الالكترونية والفصول الافتراضية، مشيرا بأن وجود البنية التجهيزات الفنية والتقنية المسبق والتجربة الجيدة وحماسة الهيئة التعليمية أسهم في سرعة تفعيل الخطة وعدم تأخر انتظام الدروس بمختلف الكليات والأقسام العلمية.ولفت الانتباه إلى أن الخطة التنفيذية تعتمد على 5 مرتكزات تشارك فيها العمادة وتقنية المعلومات والكليات والأقسام وعضو هيئة التدريس، وتتضمن مهام العمادة في التأكد من جاهزية نظام بلاك بورد، وتوفير الدعم الفني للمستخدمين، ونشر المواد والنشرات التعريفية لكيفية استخدام نظام بلاك بورد، وتزويد الجهات التعليمية بتقارير سير العملية التعليمية من خلال نظام بلاك بورد، وتفعيل دور الوحدات الالكترونية في الجهات التعليمية، ورفع تقارير أسبوعية إلى إدارة الجامعة.وذكر الدكتور المعيلي أن مهام تقنية المعلومات تشتمل على تقديم الدعم الفني للمستخدمين من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، ورفع تقارير أسبوعية إلى إدارة الجامعة، فيما تحتوي مهام الكليات على تقديم المادة العلمية بما يضمن استمرار العملية التعليمية بجودة وفاعلية عن طريق الوسائل والبرامج والتطبيقات الالكترونية المتاحة، والإشراف على العملية التعليمية ورفع تقارير أسبوعية بالتنسيق مع الأقسام الإدارة الجامعة، أما مهام القسم فتتمثل في متابعة عضو هيئة التدريس في سير العملية التعليمية، والتنسيق معه حول أسلوب التدريس الذي سيختاره لتقديم المادة العلمية مع طلابه، وتقديم تقارير أسبوعية لعميد الكلية عن أداء أعضاء القسم.// انتهى //17:04ت م0114