بغداد 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم, عن اكتشاف 21 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا", مما يرفع حصيلة الإصابات في العراق إلى 154 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي لها اليوم, بأن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 17 في بغداد، وإصابة واحدة في محافظة البصرة و3 في محافظة كربلاء, فيما سجلت 41 حالة شفاء تام, يقابلها 11 حالة وفاة.// انتهى //17:07ت م0117