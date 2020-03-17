الباحة 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسحذر مرور منطقة الباحة قائدي المركبات من الحالة التي تشهدها المنطقة وبعض محافظاتها من ضباب كثيف يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية وخاصة الطرق السريعة والمناطق المفتوحة, مطالباً بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة.وأشار مدير إدارة مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي قائدي المركبات بمختلف أنواعها إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء التي تقل فيها الرؤية بسبب الضباب الكثيف, مؤكداً أن رجال المرور المنطقة يتواجدون ميدانياً في مسارات الطرق والميادين العامة وبالقرب من المدارس من أجل متابعة انسيابية المرور وفك الاختناقات والحرص على تحقيق أمن وسلامة مستعملي الطرق.// انتهى //17:49ت م0131