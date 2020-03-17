الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسيستكمل برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي عبر منصة (بلاك بورد) التعليمية، عن طريق الاتصال المرئي، لتقديم النماذج التدريبية، والأساليب المتنوعة لإعداد الشباب والشابات، لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، واكتساب مهارات الإجابة والردود على الأسئلة التي يمكن أن يتلقاها ممثلو المملكة في الخارج، إضافة إلى تعزيز مفاهيم التعايش والتفاهم والتواصل مع المختلف ثقافياً .حيث بدء الأسبوع السادس من البرنامج بورشة عمل مرئية عن أهم الشخصيات والمنظمات المؤثرة عالمياً وآليات التعامل معها، وذلك لتمكين المشاركين من الاستمرار في تحصيل المعرفة العلمية بأبرز القضايا والتحديات المتصلة بالمملكة، لاطلاعهم على حقيقة جهود المملكة ومنجزاتها الحضارية .ويضم برنامج القيادات الشابة 65 شاباً وشابة، وينفذ على مدى ثلاثة أشهر، بواقع (13) أسبوعاً، يتم تدريبهم على برامج التواصل العالمي، عبر منظومة متكاملة من الأدوات واللقاءات التدريبية التي تنمّي لدى المشاركين أبرز المهارات والاتجاهات المناسبة في التواصل الحضاري على مختلف الأصعدة .// انتهى //17:59ت م0133