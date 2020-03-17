الرياض 22 رجب 1441 هـ الموافق 17 مارس 2020 م واسعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم , اجتماعها السابع والعشرين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.وأطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية ، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ 182 ألف حالة تم رصدها في 161 دولة ، كما بلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 80 ألف حالة حتى الآن فيما بلغ عدد الوفيات 7150 حالة.وقال الدكتور عبدالعالي : سُجلت في المملكة حتى الآن (133) حالة مؤكدة ( 69 من الذكور و 64 إناث) وجميعهم بالغون (متوسط أعمارهم 50 عاما) باستثناء 6 أطفال، من بينهم 73 سعوديين ، و 60 غير سعوديين (مصر 49، البحرين 2، أمريكا 2، لبنان 1، بنغلاديش 1، فرنسا 1، فلبين 1 ، اسبانيا 1، إندونيسيا 1، أفغاني 1)، وارتبطت معظم الحالات البالغ عددها (106) حالات بالسفر أو المرور ببلدان سجلت انتشارًا للفيروس، وكانت (27) حالة ناتجة عن اكتساب العدوى من خلال مخالطة لحالات مصابة .وبيّن أن (6) حالات شفيت بالمملكة بحمد الله، وتبقت (127) حالة معزولة صحيًا وتتلقى العناية اللازمة وحالتها الصحية مطمئنة ومستقرة ، باستثناء حالة واحدة حرجة، مشيراً إلى أنه تم فحص وفرز أكثر من 700 ألف مسافرً عبر المنافذ، وبلغ عدد الاستفسارات والاستشارات التي تلقاها مركز اتصال الصحة 937 بخصوص فيروس كورونا الجديد أكثر من 200 ألف استفسار واستشارة.وأوصى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الجميع بالالتزام بجملة من التوصيات لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع: وهي تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، بالإضافة لكل من قدم من خارج المملكة العزل الصحي لمدة 14 يوما .كما حذر من تفشي الشائعات وشدد على أهمية الرجوع للمصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة ، وكل من لديه أعراض أو استفسار أو استشارة يمكنه التواصل على الرقم 937 على مدار الساعة .‏// انتهى //18:08ت م0134